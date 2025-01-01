AlmaLinux è una distribuzione Linux open source guidata dalla comunità che funge da sostituto immediato di CentOS. Si concentra su stabilità, sicurezza e supporto a lungo termine, rendendolo adatto agli ambienti aziendali e ai sistemi di produzione. AlmaLinux OS è compatibile a livello binario con RHEL ed è di proprietà e controllato dalla AlmaLinux OS Foundation senza fini di lucro, gestita da un consiglio di amministrazione eletto dalla comunità. Le versioni principali sono in genere disponibili entro pochi giorni o poche settimane dopo una versione importante di RHEL.