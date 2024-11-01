AnduinOS è una distribuzione Linux gratuita e open source basata sulle fondamenta di Ubuntu. Il suo obiettivo principale è offrire un'esperienza familiare e facile da usare agli utenti che provengono da Windows, in particolare da Windows 11. Presenta un ambiente desktop GNOME fortemente personalizzato che imita lo stile visivo e il flusso di lavoro di Windows 11, inclusa una barra delle applicazioni centrata e un'estetica delle finestre simile. AnduinOS è noto per essere leggero, veloce e incentrato sulla privacy, offrendo stabilità e compatibilità con il vasto ecosistema software di Ubuntu. Mira a ridurre la curva di apprendimento per i nuovi utenti Linux.