Archcraft è una distribuzione Linux a rilascio progressivo ispirata ad Arch Linux. Fornisce un sistema minimale e personalizzabile con particolare attenzione alla semplicità e all'eleganza. Utilizza gestori di finestre e applicazioni leggere, il che lo rende super veloce. Può funzionare con meno di 500 Mb di memoria poiché utilizza solo gestori di finestre e applicazioni leggere. Archcraft include temi e impostazioni preconfigurati, semplificando il processo di configurazione per i principianti. Archcraft fornisce i software più recenti e viene fornito con il supporto integrato per AUR (Arch User Repository).