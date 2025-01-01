Arch Linux è una distribuzione Linux a rilascio progressivo che segue una filosofia minimalista. È noto per la sua semplicità, flessibilità e software all'avanguardia. Arch Linux utilizza il gestore pacchetti Pacman e Arch Build System (ABS) per la gestione e la personalizzazione dei pacchetti, rivolgendosi agli utenti che preferiscono un approccio fai-da-te. Arch Linux richiede una configurazione più manuale rispetto alle opzioni adatte ai principianti, ma fornisce un controllo capillare sul sistema. Adatto per utenti esperti che apprezzano la personalizzazione e rimangono all'avanguardia del software.