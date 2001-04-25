ArcoLinux è una distribuzione basata su Arch Linux che fornisce una gamma di ambienti desktop preconfigurati. Ha lo scopo di rendere l'esperienza Arch Linux più accessibile agli utenti offrendo più opzioni desktop e una facile personalizzazione. ArcoLinux include vari strumenti per assistere gli utenti nell'apprendimento e nell'esplorazione dell'ecosistema Arch Linux. Esistono tre diverse versioni di ArcoLinux - ArcoLinux, ArcoLinuxB e ArcoLinuxD - che soddisfano esigenze diverse. Il principale ArcoLinux viene fornito con tutte le GUI e le sottigliezze. ArcoLinuxD è una distribuzione minima che include script che consentono agli utenti esperti di installare qualsiasi desktop e applicazione. ArcoLinuxB è un progetto che offre agli utenti il ​​potere di creare distribuzioni personalizzate.