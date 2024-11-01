Bazzite Linux è un sistema operativo incentrato sui giochi di nuova generazione. Si tratta di un'immagine personalizzata basata sui desktop Fedora Atomic, progettata per portare il meglio dei giochi Linux su tutti i dispositivi, inclusi i palmari. Bazzite viene fornito preinstallato con Steam e Lutris, supporto HDR per GPU AMD e numerosi strumenti sviluppati dalla community per le esigenze di gioco. Offre inoltre sicurezza di livello aziendale con SELinux e supporto Secure Boot pronti all'uso. Si concentra sulla compatibilità hardware immediata, con supporto completo per codifica e decodifica video accelerate, driver Nvidia integrati, driver HID aggiuntivi e altro ancora. Bazzite è sviluppato con l'obiettivo di fornire un'esperienza di gioco senza soluzione di continuità, rendendolo una scelta eccellente per i giocatori.