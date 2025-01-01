blendOS è una distribuzione Linux che fornisce una combinazione perfetta di tutte le distribuzioni Linux, app Android e app Web. È basato su Arch Linux, ma ti consente di utilizzare app di altre distribuzioni popolari, come Fedora Linux o Ubuntu. blendOS utilizza la tecnologia dei contenitori per consentire a diverse distribuzioni di coesistere su un unico ambiente desktop. blendOS è disponibile in una varietà di ambienti desktop tra cui GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, MATE e LXQt. blendOS è anche immutabile, il che significa che il nucleo del sistema operativo rimane invariato, offrendoti una maggiore sicurezza e aggiornamenti più semplici e affidabili.