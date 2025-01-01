Bodhi Linux è una distribuzione basata su Ubuntu che presenta l'ambiente desktop Moksha (fork of Enlightenment). È noto per il suo design leggero e l'interfaccia personalizzabile. Bodhi Linux mira a fornire un'esperienza utente minimalista ma visivamente accattivante, rendendolo adatto sia all'hardware più vecchio che ai sistemi moderni. Bodhi fornisce effetti desktop e animazioni che non richiedono hardware per computer di fascia alta. Le specifiche dei requisiti di sistema includono 512 MB di RAM, 5 GB di spazio su disco rigido e un processore da 500 MHz. Bodhi è disponibile nelle versioni Standard, HWE (kernel Linux più recente) e s76 (kernel Bleeding Edge).