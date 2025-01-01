BunsenLabs Linux è una continuazione della comunità della distribuzione CrunchBang Linux. Basato su Debian, offre un ambiente desktop Openbox leggero e un'interfaccia utente semplificata. BunsenLabs è progettato per essere efficiente e facile da usare, rendendolo una buona scelta per gli utenti che cercano un sistema Linux semplice ed efficiente in termini di risorse. La distribuzione consiste in pacchetti di configurazione e risorse installati su Debian. Sono preinstallati ulteriori pacchetti multimediali e relativi all'hardware per offrire una migliore esperienza immediata.