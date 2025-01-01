CentOS Stream è una distribuzione Linux a rilascio progressivo che funge da anteprima per Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS Stream esiste come intermediario tra lo sviluppo upstream in Fedora Linux e lo sviluppo downstream per Red Hat Enterprise Linux. Fornisce un equilibrio tra stabilità e software aggiornato, consentendo agli utenti di testare e sviluppare applicazioni in un ambiente simile a RHEL. CentOS Stream è strettamente allineato con il processo di sviluppo RHEL. La piattaforma fornisce un flusso continuo di contenuti, rendendo CentOS Stream un'anteprima delle future versioni di Red Hat Enterprise Linux.