Chimera Linux è una distribuzione Linux moderna, generica e non GNU nata dall'insoddisfazione per lo stato delle distribuzioni Linux esistenti. È costruito attorno all'idea fondamentale che un sistema semplice non deve richiedere infinite configurazioni e personalizzazioni per essere pratico. Chimera utilizza una combinazione unica di strumenti principali di FreeBSD, la toolchain LLVM e la libreria Musl C, offrendo una nuova esperienza con numerosi vantaggi importanti. Chimera è una distribuzione binaria, ma viene fornito un sistema di creazione del pacchetto sorgente, che consente un facile confezionamento di nuovo software, build di pacchetti personalizzati e infrastruttura accessibile. È portatile e può essere utilizzato su tutti i tipi di processori, inclusi Intel/AMD, ARM AArch64, POWER e RISC-V.