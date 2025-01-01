Devuan è una distribuzione Linux derivata da Debian, con l'obiettivo di fornire un sistema compatibile con Debian senza systemd. Offre una base affidabile e stabile per gli utenti che preferiscono sistemi init alternativi. Devuan è progettato per mantenere la compatibilità con Debian fornendo allo stesso tempo libertà di scelta nei sistemi init. Con il rilascio di Debian 8, alcuni sviluppatori e utenti si sono sentiti alienati a causa dell'adozione di systemd da parte del progetto e della conseguente rimozione del supporto per altri sistemi init esistenti. Questa decisione ha spinto alcuni membri della comunità Debian ad avviare un fork di Debian senza systemd.