Endless OS è una distribuzione Linux progettata per semplicità e usabilità. È dotato di un ambiente desktop personalizzato ed è pensato per gli utenti con accesso limitato a Internet. Il sistema operativo Endless include una varietà di applicazioni e contenuti preinstallati, che lo rendono adatto agli utenti in ambienti didattici e offline. Endless OS è basato su Debian ed è sviluppato da Endless Mobile, Inc, una società americana di tecnologia informatica. A differenza della maggior parte delle distribuzioni Linux, utilizza un filesystem root di sola lettura gestito da OSTree e Flatpak per la distribuzione e l'aggiornamento delle applicazioni. L'interfaccia utente è basata su un ambiente desktop GNOME altamente modificato.