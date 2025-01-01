Garuda Linux è una distribuzione basata su Arch Linux che offre un'esperienza user-friendly fuori dagli schemi. Comprende vari ambienti desktop e gestori di finestre, preconfigurati con particolare attenzione all'estetica e alla funzionalità. Garuda Linux mira a fornire una variante di Arch Linux raffinata e visivamente accattivante per una vasta gamma di utenti. Garuda Linux viene fornito con un programma di installazione grafico per una facile installazione e altri strumenti grafici avanzati per la gestione del sistema. Garuda è disponibile in un'ampia gamma di ambienti desktop Linux popolari, comprese le versioni modificate del desktop KDE Plasma 5. I requisiti minimi di sistema includono 30 GB di spazio su disco, 4 GB di RAM e un processore a 64 bit.