Haiku OS, originariamente noto come OpenBeOS, è un sistema operativo gratuito e open source progettato per personal computer. È un progetto guidato dalla comunità che mira a continuare l'eredità di BeOS, sforzandosi di essere compatibile a livello binario con esso. Haiku OS è in gran parte una reimplementazione di BeOS, con l'eccezione di alcuni componenti come la Deskbar. Il sistema operativo è noto per il suo kernel ibrido e la sua interfaccia utente unica, OpenTracker. Il sistema operativo Haiku supporta una moltitudine di piattaforme tra cui IA-32, x86-64 e RISC-V. È in costante sviluppo, con l'obiettivo di fornire un'esperienza informatica veloce, efficiente e facile da usare.