LMDE (Linux Mint Debian Edition) è una versione di Linux Mint basata su Debian che offre la stessa esperienza user-friendly con Debian come base. La prima versione di LMDE è stata rilasciata nel 2010. Fornisce un equilibrio tra la stabilità di Debian e le funzionalità user-friendly di Linux Mint. LMDE è adatto agli utenti che preferiscono l'ecosistema Debian con il familiare ambiente desktop Linux Mint. Il suo obiettivo è garantire che Linux Mint possa continuare a offrire la stessa esperienza utente se Ubuntu dovesse mai scomparire.