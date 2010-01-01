Mageia è una distribuzione Linux guidata dalla comunità e facile da usare. Ha lo scopo di fornire un sistema operativo stabile e affidabile con gli ultimi aggiornamenti software. Mageia supporta più ambienti desktop ed è adatto sia per l'uso desktop che server, offrendo un'esperienza flessibile e personalizzabile per una vasta gamma di utenti. Mageia è stata creata nel 2010 come fork di Mandriva Linux, da un gruppo di ex dipendenti di Mandriva e molti altri membri della comunità Mandriva. Mageia offre un archivio molto ampio di software, come applicazioni di produttività e una grande varietà di giochi.