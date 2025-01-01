Manjaro è una distribuzione basata su Arch Linux. Fornisce un modello di rilascio progressivo, garantendo agli utenti l'accesso agli ultimi aggiornamenti software. Manjaro offre molteplici ambienti desktop e gestori di finestre, soddisfacendo un'ampia gamma di preferenze e fornendo un'esperienza Arch Linux semplice. Per i nuovi arrivati, viene fornito un programma di installazione intuitivo e il sistema stesso è progettato per funzionare completamente "immediatamente fuori dalla scatola" con funzionalità tra cui: ambienti desktop preinstallati, gestori di software grafici preinstallati per installare facilmente software e aggiornare il tuo sistema, codec preinstallati per riprodurre file multimediali, rilevamento automatico dell'hardware del computer, ecc.