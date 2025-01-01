Nitrux OS è una distribuzione desktop Linux basata direttamente su Debian. È basato su KDE Plasma e Frameworks e utilizza AppImages per la distribuzione del software. Il sistema operativo viene fornito con il proprio ambiente desktop, NX Desktop, basato su KDE Plasma 5, che offre un'esperienza utente unica. Il sistema operativo Nitrux include anche il programma di installazione Calamares e il firewall NX. Una delle caratteristiche principali di Nitrux OS è il suo focus su AppImages, un sistema di packaging universale che non dipende da nulla. Ciò significa che non hai bisogno di un gestore di pacchetti o di eventuali dipendenze sulla tua distribuzione per farlo funzionare. NX Software Center è una GUI per gestire e installare le applicazioni AppImage. Nitrux OS offre anche un'esperienza utente unica con la sua Maui Shell, che presenta un'interfaccia convergente sia per desktop che per cellulari/tablet.