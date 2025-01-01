NixOS è una distribuzione Linux unica nota per il suo approccio dichiarativo alla configurazione del sistema utilizzando il gestore pacchetti Nix. Consente agli utenti di specificare la configurazione del proprio sistema in modo riproducibile. NixOS è adatto agli utenti che apprezzano un sistema di gestione dei pacchetti funzionale e desiderano un controllo preciso sulla configurazione del proprio sistema. NixOS utilizza un design immutabile e un modello di aggiornamento atomico. Una delle caratteristiche più distintive di NixOS è la capacità di configurare in modo dichiarativo l'intero sistema. Questo viene fatto specificando un file di configurazione che specifica l'intero stato del sistema, inclusi quali pacchetti dovrebbero essere installati e tutte le varie impostazioni e opzioni del sistema.