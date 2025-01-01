openSUSE è una distribuzione Linux guidata dalla comunità nota per la sua flessibilità e la scelta di ambienti desktop. Offre sia versioni a rilascio progressivo (openSUSE Tumbleweed) che a rilascio fisso (openSUSE Leap). openSUSE offre anche MicroOS, fornendo aggiornamenti atomici su un filesystem root btrfs di sola lettura. openSUSE è adatto a una varietà di casi d'uso, dai desktop ai server, fornendo un'esperienza Linux affidabile e ricca di funzionalità. Il progetto openSUSE è sponsorizzato da SUSE tedesca. L'obiettivo degli sviluppatori di openSUSE è quello di creare un sistema operativo stabile e facile da usare basato su RPM con un ampio gruppo target per workstation e server.