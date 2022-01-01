Peppermint OS è una distribuzione Linux leggera basata su Devuan e Debian. Peppermint viene fornito con quasi nulla installato oltre ai pacchetti principali necessari per eseguire il sistema. È un sistema operativo semplice, senza firewall, browser, ufficio o lettore multimediale. La distribuzione una volta offriva un ambiente desktop ibrido LXDE/Xfce, mescolando lxsession di LXDE con il pannello e il menu dell'applicazione di Xfce. A partire dal 2022, il sistema operativo Peppermint è passato all'utilizzo del desktop Xfce, eliminando i componenti LXDE.