PikaOS è una distribuzione Linux incentrata sul gioco basata su Debian Sid. È progettata per fornire agli utenti un'esperienza di gioco fluida fin da subito, con kernel personalizzati, driver grafici aggiornati e strumenti preinstallati. PikaOS mira a combinare la stabilità di Debian con il software più recente e i miglioramenti delle prestazioni necessari per i giochi moderni. Ispirato ad altre distribuzioni di gioco come Nobara, PikaOS offre una visione unica dell'ecosistema di gioco Linux.