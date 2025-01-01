Pop!_OS è una distribuzione Linux basata su Ubuntu sviluppata da System76. Presenta l'ambiente desktop GNOME ed è progettato con particolare attenzione all'usabilità e alla produttività. Pop!_OS è progettato principalmente per essere fornito in bundle con i computer creati da System76, ma può anche essere scaricato e installato sulla maggior parte dei computer. Pop!_OS fornisce crittografia del disco predefinita, gestione semplificata di finestre e aree di lavoro, scorciatoie da tastiera per la navigazione e profili di gestione energetica integrati. Pop!_OS fornisce il supporto completo e immediato per le GPU AMD e Nvidia.