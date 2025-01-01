Puppy Linux è una famiglia di distribuzioni Linux leggere note per la loro facilità d'uso e il minimo ingombro di memoria. Sviluppato da Barry Kauler e dalla community, Puppy Linux può essere eseguito interamente dalla RAM, utilizzando in genere circa 600 MB (64 bit) o ​​300 MB (32 bit). È perfetto per i sistemi più vecchi, i netbook e l'uso generale. Puppy Linux è un sistema operativo completo in bundle con una raccolta di applicazioni adatte ad attività di uso generale. La distribuzione include applicazioni come AbiWord, Gnumeric, MPlayer e browser Web leggeri. A differenza di altre distribuzioni Linux, Puppy Linux non richiede un'installazione completa. Può avviarsi da un'unità USB e funziona bene anche su sistemi con RAM limitata. Il gestore di pacchetti di Puppy Linux, Puppy Package Manager, installa i pacchetti in formato PET (Puppy Enhanced Tarball) per impostazione predefinita ma accetta anche pacchetti da altre distribuzioni. Il window manager predefinito nella maggior parte delle versioni di Puppy è JWM.