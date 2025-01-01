PureOS è un sistema operativo facile da usare, sicuro e rispettoso della libertà per l'uso quotidiano. È un sistema operativo completamente verificabile, il che significa che il suo codice sorgente può essere studiato e verificato da esperti di sicurezza e sviluppatori di software in tutto il mondo. PureOS è anche completamente convergente, il che significa che può essere utilizzato su diversi dispositivi, dai computer desktop ai dispositivi mobili. È il sistema operativo predefinito installato su tutti i prodotti Librem, inclusi laptop, mini PC, server e il telefono Librem 5.