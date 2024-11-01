Redox è un sistema operativo Unix-like basato su microkernel, scritto interamente nel linguaggio di programmazione Rust. È progettato per essere un'alternativa sicura, affidabile e di uso generale a Linux e BSD sia per ambienti desktop che cloud. Redox sfrutta le caratteristiche di sicurezza della memoria di Rust per ridurre al minimo le vulnerabilità comuni come i buffer overflow, puntando a un alto grado di sicurezza, stabilità e prestazioni. Il sistema operativo include il proprio set di componenti e applicazioni, come il sistema a finestre Orbital, un gestore di pacchetti chiamato pkgutils e il file system RedoxFS. Redox è software libero e open source, distribuito sotto licenza MIT.