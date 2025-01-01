Slackware è una delle distribuzioni Linux più antiche e tradizionali, nota per la sua semplicità e aderenza alla filosofia Unix. Fornisce un sistema minimale e diretto, che consente agli utenti di personalizzare il proprio ambiente. Slackware è adatto agli utenti che preferiscono un approccio pratico e desiderano un'esperienza Linux semplice e affidabile. È la più antica distribuzione GNU/Linux sviluppata attivamente e lo sviluppo è guidato dal creatore Patrick Volkerding ininterrottamente dal 1993.