Slax è un sistema operativo Linux compatto, veloce e moderno con un approccio modulare. È progettato per essere eseguito direttamente da un'unità flash USB senza necessità di installazione, rendendolo veramente portatile. Nonostante le sue dimensioni ridotte, Slax offre un'interfaccia utente grafica visivamente accattivante e una selezione attentamente curata di programmi preinstallati come file manager, editor di testo, terminale e altro. È basato su Slackware o Debian, consentendo agli utenti di sfruttare il vasto ecosistema di ciascuna piattaforma.