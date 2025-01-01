Solus è una distribuzione Linux indipendente e facile da usare che presenta l'ambiente desktop Budgie. È progettato per l'uso desktop e offre un'esperienza semplificata e visivamente accattivante. Solus include il proprio sistema di gestione dei pacchetti, eopkg, ed è adatto agli utenti che desiderano un ambiente desktop Linux curato e coeso. Solus ha un modello di rilascio semi-rolling, con i nuovi aggiornamenti dei pacchetti che arrivano nel repository stabile. Solus viene fornito con un ambiente desktop interno chiamato Budgie desktop.