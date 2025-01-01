TinyCore Linux è una distribuzione Linux estremamente leggera e minimalista. Mira a fornire un sistema piccolo, modulare e veloce, consentendo agli utenti di creare un ambiente personalizzato in base alle loro esigenze specifiche. TinyCore è adatto agli utenti che desiderano una distribuzione Linux minimalista e personalizzabile, in particolare su hardware con risorse limitate. Tiny Core dispone di un'interfaccia utente grafica desktop flessibile e completamente personalizzabile. La distribuzione si distingue per le sue dimensioni ridotte (da 11 a 16 MB) e il minimalismo. Tiny Core necessita di almeno 46 MB di RAM per funzionare e (micro) Core richiede almeno 28 MB di RAM.