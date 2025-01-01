Trisquel è una distribuzione Linux completamente gratuita e open source basata su Ubuntu. Dà priorità alla libertà dell'utente escludendo software e driver proprietari. Trisquel si rivolge a un pubblico vario, tra cui famiglie, piccole imprese, istituti scolastici, ecc. Il progetto mira a un sistema software completamente libero senza software o firmware proprietario e utilizza una versione del kernel modificato di Ubuntu, con il codice non libero (blob binari) rimosso. Trisquel offre un'edizione con l'ambiente desktop Sugar progettato con l'obiettivo di essere utilizzato dai bambini per l'apprendimento interattivo.