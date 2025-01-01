Tuxedo Linux è una distribuzione Linux personalizzata sviluppata da TUXEDO Computers, un'azienda nota per i suoi laptop e desktop basati su Linux. Basata su Ubuntu, Tuxedo Linux è progettata per offrire un'esperienza ottimizzata e intuitiva, in particolare sull'hardware TUXEDO. È dotata del TUXEDO Control Center, che offre un controllo hardware avanzato, tra cui velocità della ventola, gestione dell'alimentazione e profili delle prestazioni. L'ambiente desktop è in genere KDE Plasma, che fornisce un'interfaccia moderna e altamente personalizzabile. Tuxedo Linux è preinstallato con software, driver e strumenti essenziali, garantendo funzionalità pronte all'uso per le attività quotidiane, i giochi e l'uso professionale. È progettata tenendo a mente stabilità, prestazioni e facilità d'uso, risultando attraente sia per i principianti che per gli utenti Linux esperti.