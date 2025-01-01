Ubuntu Budgie è una versione ufficiale di Ubuntu che presenta l'ambiente desktop Budgie. Combina la stabilità di Ubuntu con il desktop Budgie moderno e facile da usare. Ubuntu Budgie è adatto agli utenti che preferiscono un'esperienza desktop raffinata e visivamente accattivante su base Ubuntu. Ubuntu Budgie è iniziato come una versione non ufficiale della community parallelamente a Ubuntu 16.04 LTS, denominata "budgie-remix". Alla fine è stato riconosciuto come una versione ufficiale della comunità di Ubuntu ed è stato rinominato Ubuntu Budgie.