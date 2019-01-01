Ubuntu Cinnamon è una versione ufficiale di Ubuntu che presenta l'ambiente desktop Cinnamon. Fornisce un'esperienza user-friendly con la familiarità dell'ecosistema Ubuntu. Ubuntu Cinnamon è adatto agli utenti che amano il desktop Cinnamon e vogliono sperimentarlo su un sistema basato su Ubuntu. La prima versione è stata la 19.10 "Eoan Ermine" il 4 dicembre 2019. Nella riunione del comitato tecnico di Ubuntu del 28 marzo 2023, Ubuntu Cinnamon è stata ufficialmente considerata una versione di Ubuntu.