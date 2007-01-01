Ubuntu Studio è una versione ufficiale di Ubuntu su misura per la produzione multimediale. Fornisce un ambiente preconfigurato per i professionisti creativi, inclusi strumenti per la progettazione audio, video e grafica. Ubuntu Studio è adatto ad artisti, musicisti e creatori di contenuti che desiderano una distribuzione Linux specializzata e ottimizzata per il loro lavoro creativo. La prima versione, basata su Ubuntu 7.04, è stata rilasciata il 10 maggio 2007. Ubuntu Studio è dotato di un kernel a bassa latenza per consentire un funzionamento stabile per le applicazioni audio a latenze inferiori.