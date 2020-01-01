Ubuntu Unity è una versione ufficiale di Ubuntu che fa rivivere l'ambiente desktop Unity. Ha lo scopo di fornire agli utenti un'esperienza Unity familiare su base Ubuntu. Ubuntu Unity è adatto agli utenti che hanno apprezzato il desktop Unity e desiderano continuare a utilizzarlo su un sistema basato su Ubuntu moderno e ben supportato. La prima versione è stata la 20.04 LTS il 7 maggio 2020. L'interfaccia Unity è stata originariamente sviluppata da Canonical e inclusa per la prima volta come interfaccia predefinita in Ubuntu 11.04. Ubuntu è passato al desktop GNOME 3 in Ubuntu 17.10. Quando Ubuntu smise di sviluppare Unity, Rudra B. Saraswat avviò Ubuntu Unity per dare una nuova vita al desktop Unity. Ubuntu Unity è diventato un gusto riconosciuto a partire dalla versione 22.10.