Vanilla OS è un sistema operativo Linux immutabile basato su Debian rivolto a sviluppatori, designer e studenti. Le versioni precedenti del sistema operativo Vanilla erano basate su Ubuntu. Vanilla OS utilizza ABRoot, un'utilità che fornisce completa immutabilità e atomicità a un sistema Linux, per garantire che il sistema sia sempre in uno stato coerente. Un'altra funzionalità del sistema operativo Vanilla chiamata aggiornamenti intelligenti garantisce che il sistema non si aggiorni se è sotto carico pesante o se la batteria è scarica. Il sistema operativo Vanilla consente inoltre di avviare diversi sistemi containerizzati, basati su Arch Linux, Fedora o Alpine Linux.