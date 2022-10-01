Void Linux è una distribuzione Linux indipendente a rilascio progressivo nota per la sua semplicità e velocità. Utilizza il gestore pacchetti XBPS e il sistema runit init. Void Linux è adatto agli utenti che apprezzano un sistema minimalista ed efficiente, con la flessibilità di scegliere il proprio ambiente desktop preferito. Void Linux è stato creato nel 2008 da Juan Romero Pardines, un ex sviluppatore di NetBSD. Void Linux supporta sia l'implementazione musl che quella GNU libc, applicando patch al software incompatibile quando necessario e collaborando con gli sviluppatori originali per migliorare la correttezza e la portabilità dei loro progetti.