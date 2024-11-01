Voyager Live è una distribuzione Linux basata su Ubuntu (e offre anche una variante Debian) che si concentra nel fornire un'esperienza desktop Xfce e GNOME visivamente sbalorditiva e altamente personalizzabile. Viene fornita preinstallata con una vasta gamma di software per multimedia, internet e attività d'ufficio, con l'obiettivo di essere una soluzione completa pronta all'uso. Voyager Live è nota per le sue configurazioni uniche di 'Conky', integrazioni dock e ritocchi estetici che le conferiscono un aspetto distinto e moderno.