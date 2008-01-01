Zorin OS è una distribuzione Linux intuitiva progettata per facilità d'uso e familiarità. Fornisce un ambiente desktop che imita l'aspetto dei sistemi operativi più diffusi, rendendolo accessibile agli utenti che passano da altre piattaforme. Il sistema operativo Zorin è adatto agli utenti che cercano un'esperienza Linux visivamente raffinata e intuitiva. Desktop è fortemente personalizzato per aiutare gli utenti a passare facilmente da Windows e macOS. Sono disponibili versioni gratuite e a pagamento di Zorin OS. Zorin OS Pro può essere installato su più computer con una licenza, ad eccezione delle aziende e delle scuole che devono acquistare una licenza per ogni PC su cui è installato il sistema operativo. Il progetto è stato avviato nel 2008 dai co-fondatori Artyom e Kyrill Zorin. La società ha sede a Dublino, Irlanda.