Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
Alpine Linux V3.17
Alpine Linux è una distribuzione Linux leggera e orientata alla sicurezza. Noto per il suo ingombro ridotto, è progettato per essere efficiente, sicuro e facile da usare. Alpine è particolarmente popolare per le applicazioni containerizzate ed è ampiamente utilizzato nelle distribuzioni Docker. Non esiste un ciclo di rilascio fisso, ma ogni 6 mesi viene scattata un'istantanea del bordo come rilascio. Alpine Linux non è consigliato per l'uso desktop generale a causa della sua natura snella.
Recuperare la posizione della coda...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free