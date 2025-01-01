Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
biglinux

Big Linux KDE

BigLinux è una distribuzione Linux brasiliana basata su Ubuntu. È dotato di un'interfaccia intuitiva e include una varietà di applicazioni preinstallate. BigLinux è progettato per essere intuitivo per gli utenti che passano da altri sistemi operativi, fornendo un ambiente familiare con il supporto della lingua portoghese.
