Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
Edubuntu 24.10
Edubuntu era una distribuzione Linux incentrata sull'istruzione basata su Ubuntu. Edubuntu includeva una varietà di software e strumenti didattici per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti. La distribuzione è stata interrotta per diversi anni, ma dall'aprile 2023 è tornata come versione ufficiale di Ubuntu. La distribuzione viene fornita con molti software educativi preinstallati come Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool e molti giochi educativi.
Recuperare la posizione della coda...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free