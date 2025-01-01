Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
elementary OS 7.1
Il sistema operativo elementare è una distribuzione Linux intuitiva che presenta l'ambiente desktop Pantheon. È noto per il suo design elegante e l'attenzione alla semplicità. Il sistema operativo elementare include un proprio set di applicazioni, fornendo un'esperienza coerente e visivamente piacevole per gli utenti che apprezzano l'estetica e la facilità d'uso. Il sistema operativo elementare è basato su Ubuntu e viene fornito con diverse applicazioni interne preinstallate tra cui foto, musica, video, calendario, terminale e file. Il sistema operativo elementare segue un modello di rilascio quando pronto. Tuttavia, i rilasci generalmente avvengono circa un anno dopo il rilascio della versione Ubuntu LTS.
