Elementary OS 8, in codice "Circe", è un rilascio di supporto a lungo termine (LTS) basato su Ubuntu 24.04 LTS e sarà supportata fino al 2027. Questa versione introduce diverse nuove funzionalità volte a migliorare l'esperienza dell'utente e le prestazioni del sistema. Ecco alcune delle nuove caratteristiche chiave:

Nuovo modo per gestire gli aggiornamenti del sistema : gli aggiornamenti possono ora essere gestiti direttamente dalle impostazioni di sistema.

Accessibilità migliorata : la schermata di benvenuto e l'esperienza di onboarding sono state migliorate per una migliore navigazione tramite tastiera e compatibilità con lo screen reader.

Schermata di blocco riprogettata : l'orologio è più grande e più audace e lo sfondo di sfondo è sfocato.

Appenter come solo FlatPak : l'appenter ora si concentra esclusivamente sulle applicazioni FlatPak, incluso il supporto per Flathub.

Supporto Wayland : sessione protetta con Wayland come protocollo di visualizzazione predefinito per una maggiore sicurezza.

Visualizzazione multitasking migliorata : il nuovo dock mostra le miniature delle finestre aperte e supporta i gesti multitasking.

: il nuovo dock mostra le miniature delle finestre aperte e supporta i gesti multitasking. Menu Impostazioni rapide: un nuovo menu di impostazioni rapide per un facile accesso alle impostazioni comuni.