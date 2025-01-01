Elementary OS 8, in codice "Circe", è un rilascio di supporto a lungo termine (LTS) basato su Ubuntu 24.04 LTS e sarà supportata fino al 2027. Questa versione introduce diverse nuove funzionalità volte a migliorare l'esperienza dell'utente e le prestazioni del sistema. Ecco alcune delle nuove caratteristiche chiave:
- Nuovo modo per gestire gli aggiornamenti del sistema: gli aggiornamenti possono ora essere gestiti direttamente dalle impostazioni di sistema.
- Accessibilità migliorata: la schermata di benvenuto e l'esperienza di onboarding sono state migliorate per una migliore navigazione tramite tastiera e compatibilità con lo screen reader.
- Schermata di blocco riprogettata: l'orologio è più grande e più audace e lo sfondo di sfondo è sfocato.
- Appenter come solo FlatPak: l'appenter ora si concentra esclusivamente sulle applicazioni FlatPak, incluso il supporto per Flathub.
- Supporto Wayland: sessione protetta con Wayland come protocollo di visualizzazione predefinito per una maggiore sicurezza.
- Visualizzazione multitasking migliorata: il nuovo dock mostra le miniature delle finestre aperte e supporta i gesti multitasking.
- Menu Impostazioni rapide: un nuovo menu di impostazioni rapide per un facile accesso alle impostazioni comuni.