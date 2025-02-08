Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
EndeavourOS Mercury.2025.02.08
EndeavourOS è una distribuzione basata su Arch Linux che mira a semplificare il processo di installazione di Arch. Fornisce un programma di installazione intuitivo e una scelta di ambienti desktop. EndeavourOS è progettato per gli utenti che desiderano i vantaggi di Arch Linux con un'installazione più semplice e un set curato di configurazioni predefinite. EndeavourOS presenta il programma di installazione grafico Calamares in grado di installare gli ambienti desktop Xfce, KDE Plasma, GNOME, MATE, Cinnamon, Budgie, LXQt, LXDE e il window manager i3. KDE Plasma può essere installato senza una connessione Internet. EndeavourOS è nato come successore di Antergos, una distribuzione Linux fuori produzione basata anch'essa su Arch Linux.
