KDE Neon Unstable
KDE neon è una distribuzione Linux che fornisce l'ultimo ambiente desktop KDE Plasma su una base Ubuntu stabile. Consente agli utenti di provare il software e gli aggiornamenti più recenti di KDE. KDE neon è adatto agli utenti che desiderano un sistema a rilascio progressivo con le ultime tecnologie KDE beneficiando al tempo stesso della stabilità di Ubuntu LTS. A differenza di Kubuntu, KDE neon fornisce agli utenti pacchetti più aggiornati di Qt e software KDE all'avanguardia.
