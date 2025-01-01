Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
KolibriOS Latest
KolibriOS è un sistema operativo leggero e open source scritto interamente in linguaggio assembly. È progettato per essere compatto e veloce, con particolare attenzione alla compatibilità con l'hardware legacy. KolibriOS viene fornito con applicazioni che includono un elaboratore di testi, un visualizzatore di immagini, un editor grafico, un browser web e oltre 30 giochi.
