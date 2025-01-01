Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
Linux Lite 6.6
Linux Lite è una distribuzione Linux facile da usare e leggera basata sulle versioni Ubuntu LTS. Linux Lite è stato creato per rendere la transizione da Windows a un sistema operativo basato su Linux, il più agevole possibile. Linux Lite include applicazioni essenziali, un ambiente desktop familiare (Xfce) e offre un'esperienza fluida ed efficiente sia su hardware vecchio che moderno. Requisiti di sistema: CPU da 1 Ghz, 768 MB di RAM e 8 GB di spazio su disco.
